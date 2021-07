Op de vliegbasis in Leeuwarden heeft donderdag een incident met een Belgische F-16 plaatsgevonden, meldt de Koninklijke Luchtmacht. De piloot heeft daarbij volgens de veiligheidsregio gebruikgemaakt van de schietstoel om het vliegtuig te verlaten.

Een woordvoerder van de brandweer bevestigt aan NU.nl dat het toestel niet is neergestort, maar rijdend op een gebouw botste. De piloot en iemand in het gebouw raakten gewond. Eerstgenoemde is naar het ziekenhuis gebracht, de andere persoon kon ter plekke behandeld worden.

Volgens ooggetuigen brak er brand uit in het toestel, maar dat wordt ontkend door de woordvoerder. De brandweer is ter plaatse en houdt het toestel nat met een blusvoertuig.

Het is nog niet bekend wat de oorzaak van de problemen met het toestel was. De Onderzoeksraad is op weg naar Leeuwarden voor een verkennend onderzoek naar het incident.

De Belgische defensieminister Ludivine Dedonder bevestigt dat het om een Belgisch toestel gaat. "De schietstoel is inderdaad gebruikt en we wachten op meer informatie over de inzittende en het incident zelf", aldus een woordvoerder.

Na 42 jaar kwam er juist donderdag officieel een eind aan de stationering van F-16-vliegtuigen op de Friese vliegbasis. De toestellen worden naar de basis in Volkel gevlogen, waarna ze nog enkele jaren gebruikt worden voordat ze worden vervangen door de F-35.