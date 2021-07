Tegen de vermeende drugs- en wapenhandelaar Martien R. is donderdag een straf van zestien jaar cel geëist. Het Openbaar Ministerie (OM) ziet de Ossenaar R. (50) als "de onbetwiste leider" van een criminele organisatie die handelde in wapens en drugs.

Tegen dertien medeverdachten, onder wie acht familieleden, volgen de eisen in de loop van de ochtend. De rechtbank Den Bosch behandelt momenteel het grootste drugsproces ooit in Brabant.

De zaak kende een turbulente start omdat nagenoeg alle verdachten én hun advocaten de zaak boycotten. Ze hebben er geen vertrouwen in dat het proces eerlijk is gevoerd. Door de boycot ging het uiteindelijk razendsnel.

De meeste verdachten werden in november 2019 opgepakt tijdens de grote politieactie Operatie Alfa. Ruim vierhonderd agenten deden daaraan mee en overspoelden het woonwagenkamp in Oss, waar veel van de verdachten wonen.

Ook was daar 'het kantoor', een schuur waarin leden van de vermeende bende bij elkaar kwamen. De politie had er camera's en afluisterapparatuur geplaatst. Daarmee werd de familie anderhalf jaar lang afgeluisterd. Dat leverde het grootste deel van het bewijs over de criminele activiteiten die de groep ontplooide.

Tijdens het proces werden onder meer beelden getoond van Martien R. in de schuur met in zijn handen een machinegeweer. Ook werden gesprekken over drugs en wapens afgespeeld.