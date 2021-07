Zeker 150 kinderen in Nederland hebben in het afgelopen jaar melding gemaakt dat zij seksueel worden uitgebuit, blijkt donderdag uit cijfers van het Centrum tegen Kinder- en Mensenhandel (CKM). In totaal meldden 250 slachtoffers van uitbuiting zich op hulpplatform Chat Met Fier. Een op de zeven van hen stelt dat hun (stief)ouders bij de seksuele uitbuiting zijn betrokken. Vrijwel alle slachtoffers (92,5 procent) zijn jonge meisjes.

Wat is Chat Met Fier Chat Met Fier is een online chatplatform waar slachtoffers anoniem hun verhaal kunnen delen als zij seksueel worden uitgebuit.

Van de 150 kinderen was een op de vijf vijftien jaar of jonger. Het jongste slachtoffer was negen jaar, het oudste slachtoffer vijftig. Bijna twee derde van de slachtoffers die zich meldden bij het CKM vertelde voor het eerst over de uitbuitingssituatie.

Volgens woordvoerder Shamir Ceuleers zijn de cijfers het bewijs dat de seksuele uitbuiting van ook hele jonge kinderen tijdens de pandemie is doorgegaan. "Het is duidelijk dat mensenhandelaren zich hierdoor niet hebben laten weerhouden. Ook klanten van minderjarige slachtoffers zijn niet gestopt met het misbruiken van minderjarigen."

Jaarlijks zouden ongeveer dertienhonderd minderjarigen het slachtoffer worden van seksuele uitbuiting, becijfert het CKM. Het zicht op het merendeel van hen is echter nagenoeg verdwenen, aldus het kenniscentrum.

Forse stijging van hoeveelheid meldingen waarbij ouders betrokken zijn

Het CKM noemt het "schrijnend" dat in een van de zeven gevallen ouders direct betrokken kunnen zijn bij de uitbuiting van hun eigen kind. Het is een forse stijging ten opzichte van 2019, toen in een op de vijftien gevallen ouders betrokken konden zijn. Zowel moeder als vader zijn bijna even vaak de dader.

Als beide ouders betrokken zijn, wordt een kind vaak langdurig - minstens twee jaar- seksueel uitgebuit. In enkele gevallen zouden ook broertjes en zusjes van de slachtoffers seksueel worden uitgebuit.

Volgens de onderzoekers wordt de rol van sociale media steeds groter bij het ronselen van nieuwe slachtoffers voor mensenhandelaren. In het afgelopen jaar liet een kwart van de slachtoffers weten dat zij met naaktbeelden gechanteerd worden.