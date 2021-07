Net als de voorgaande dagen zal ook donderdag overwegend bewolkt verlopen en regionaal zijn er opnieuw perioden met regen.

In de westelijke helft van het land is het vaker droog. Er staat een overwegend matige wind vanuit het westen.

Doordat het bewolkt is en er af en toe een bui valt, is het vrij koel. In het binnenland komt de temperatuur uit op 16 tot 18 graden. Het noorden krijgt vaker de zon te zien, waardoor het daar nog 20 tot 23 graden kan worden.

