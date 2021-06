Zes mariniers zijn door Defensie geschorst omdat ze racistische en discriminerende afbeeldingen hebben gedeeld via WhatsApp, meldt Defensie woensdagavond. Het Openbaar Ministerie (OM) is gevraagd om te onderzoeken of er mogelijk strafbare feiten gepleegd zijn.

Defensie meldt dat het afgelopen weekend een melding binnenkreeg over kwetsend en beledigend beeldmateriaal in een "dienstgerelateerde" WhatsApp-groep. Het ging onder meer om afbeeldingen die racistisch van aard waren, aldus het ministerie.

Toen de melding hierover dit weekend Defensie bereikte, waren de zes mariniers op oefening in Denemarken. Ze zijn daarna door de commandant teruggestuurd naar Nederland.

Defensie laat verder weten dat het, afhankelijk van het onderzoek en mogelijke strafrechtelijke vervolging door het OM, nadere maatregelen of sancties zal treffen.