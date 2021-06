De politierechter in Rotterdam heeft woensdag een boete van 250 euro opgelegd aan een politieagent die bij een uit de hand gelopen aanhouding in Dordrecht een man heeft uitgescholden met het racistische woord "kutneger". Ook moet hij het slachtoffer een schadevergoeding van 300 euro betalen.

De politie kwam op Sinterklaasavond vorig jaar af op een melding over een blaffende hond die voor overlast zorgde. Toen de agenten het aan de stok kregen met een vervelende omstander die zich ermee bemoeide, sloeg de vlam in de pan.

Bij de poging tot aanhouding van de omstander ontstond een vechtpartij tussen drie gezinsleden, die de man kenden, en de agenten. Op een beveiligingscamera was te horen dat een van de agenten op enig moment het woord "kutneger" gebruikte.

De agent heeft tijdens de zitting spijt betuigd over het gebruik van het woord. Maar ook heeft hij meermalen gewezen op het gebruikte geweld aan de kant van de gezinsleden. "Ik heb voor het eerst in 21 jaar politiewerk de noodknop moeten gebruiken."

Een van de agenten zit nog steeds ziek thuis. Zij is tijdens de aanhouding onder een van de gezinsleden terechtgekomen en vreesde voor haar leven.

'U weet als politieman: dit doen wij niet'

De rechtbank vindt dat er geen sprake is van overmacht bij het gebruiken van het scheldwoord. "U weet als politieman: dit doen wij niet." Het Openbaar Ministerie eiste een geldboete van 400 euro, de rechter is op een lager bedrag uitgekomen vanwege de context.

De Rotterdamse politie kwam eerder in opspraak omdat politiemensen zich racistisch hadden uitgelaten in een WhatsApp-groep. Deze agenten zijn uiteindelijk niet vervolgd. De woensdag voor de rechter verschenen agent zat niet in deze WhatsApp-groep.

Er loopt nog een strafzaak tegen twee van de gezinsleden voor het geweld dat zij hebben gebruikt.