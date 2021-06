Het Openbaar Ministerie (OM) ziet Dominique K. niet als schutter, maar wel als belangrijke schakel in de uiteindelijk vergismoord op Serdar Ay oktober vorig jaar in Amsterdam. K. zou een baken hebben gekocht en hebben bevestigd onder de auto waarin het slachtoffer reed, zo werd woensdag duidelijk in de rechtbank van Amsterdam.

Op het baken en de simkaart die erbij hoort, is DNA aangetroffen dat matcht met dat van de 26-jarige K., die zelf ten stelligste ontkent iets met de moord te maken te hebben.

Het slachtoffer reed in de fatale nacht van 19 op 20 oktober in een auto van een andere man, van wie de politie vermoedt dat hij het eigenlijke doelwit was. Serdar had diens auto geleend en toen hij in zijn eigen auto wilde stappen, werd hij onder vuur genomen. Hij probeerde nog te ontkomen, maar werd achterhaald door de daders.

Volgens het OM is het K. die samen met medeverdachte Ahmir M. het baken heeft aangeschaft bij een spyshop in Weesp. M. heeft verklaard dat het K. was die tegen hem vertelde dat hij op 14 oktober het baken onder de auto van het beoogde doelwit heeft bevestigd. Met een baken kan een voertuig op afstand worden gevolgd.

Politie maakte gebruik van undercoveroperatie

In het onderzoek naar de verdachten is ook gebruikgemaakt van undercoveragenten. Zo werden bij terugkomst van M. en K. uit Egypte begin dit jaar door de politie berichten gestuurd naar de telefoon van K. Amanda Nohl, advocaat van K., las de inhoud van een van de berichten voor: "Ali, het heeft geen zin om te verstoppen, kankerhond."

De politie wilde kijken welke reactie de berichten zouden uitlokken en noteerde dat beide mannen er gespannen uitzagen en tegen elkaar zeiden dat ze nooit uit Egypte hadden moeten terugkomen. Volgens Nohl zou iedere burger gespannen reageren bij het ontvangen van zulke berichten.

Volgens de advocaat is het bewijs tegen haar cliënt dun. Ze vroeg een twintigtal getuigen te horen die een alternatief scenario voor de moord zouden kunnen onderbouwen. De rechtbank wees dat nog niet toe en oordeelde dat K. zeker vast moet blijven zitten tot de volgende inleidende zitting op 23 september.