De Veiligheidsregio Zuid-Limburg schat tussen de 150 en 200 meldingen te hebben gekregen vanwege het noodweer dat dinsdagavond voor veel wateroverlast zorgde in de regio. Verzekeraar Interpolis kreeg ruim honderd schademeldingen binnen. Het treinverkeer ondervindt woensdag nog steeds hinder vanwege de schade die het water heeft aangericht.

De zware onweersbuien die dinsdagavond over Limburg trokken, verplaatsten zich erg langzaam. Dat leidde lokaal tot veel wateroverlast en overstromingen. Het KNMI had code oranje uitgegeven om mensen te waarschuwen voor het weer.

"We hebben ons voornamelijk beziggehouden met het afhandelen van de meldingen", zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Vanwege het grote aantal telefoontjes naar het noodnummer, werd dinsdagavond opgeroepen alleen naar 112 te bellen bij noodsituaties.

De meldingen hadden vooral betrekking op overlast van "heel erg veel water", zegt de woordvoerder. De brandweer moest onder meer in actie komen voor een gaslekkage in Eygelshoven en een gescheurd waterbassin in Meerssen. Het treinstation in Bunde kwam onder water te staan, evenals een paardenstal in Landgraaf. De veertig dieren moesten naar andere stallen worden gebracht.

Interpolis ontving schademeldingen over ondergelopen kelders en garages, blank staande vloeren, verwoeste tuinen en verzakkingen van de oprit, vertelt een woordvoerder.

Om wateroverlast te voorkomen, adviseert de woordvoerder om dakgoten regelmatig schoon te maken en te zorgen dat er genoeg groen om je woning is, zodat water kan weglopen. "Maar in Zuid-Limburg viel natuurlijk zoveel water dat door de straten stroomde, daar zijn niet alle preventiemaatregelen tegen bestand."

ProRail nog druk bezig met herstellen schade op spoor

Het treinverkeer in de provincie heeft woensdag nog te kampen met de gevolgen van het noodweer. ProRail is woensdag druk bezig met de schade aan het spoor te herstellen, zegt een woordvoerder van de spoorwegbeheerder.

Op het traject Maastricht en Sittard, waar het ondergelopen station in Bunde onder valt, kunnen de treinen naar verwachting om 18.00 uur weer rijden. Tussen Heerlen en het Duitse plaatsje Herzogenrath is ter hoogte van Eygelshoven 15 meter ballast dat het spoor op zijn plek moet houden, weggespoeld. ProRail verwacht dat de treinen op dat traject om 16.00 uur weer kunnen rijden. Tot die tijd wordt vervangend vervoer ingezet.