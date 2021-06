Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag in de rechtbank van Amsterdam laten weten ervan uit te gaan dat een ruzie om lachgas aanleiding is geweest voor drie mannen om in maart van dit jaar Lauranio B. (22) dood te schieten. Het lichaam van het slachtoffer werd vervolgens gedumpt in een sloot in Amsterdam Nieuw-West.

De officier van justitie zei op de eerste inleidende zitting zich in deze zaak onder andere te baseren op de verklaring van een getuige die in de fatale nacht in bijzijn van het slachtoffer was. Die heeft verteld dat Lauranio in de avond van 11 maart van dit jaar bij hem thuis in Assendelft was en ruzie zou hebben gekregen om twee flessen lachgas van 20 euro, en het niet betalen hiervan aan de leverancier, verdachte Justin D.

Diezelfde D. zegt die avond met een vriend naar de woning in Assendelft te zijn gegaan en de flessen en geld in ontvangst te hebben genomen. Hij geeft geen antwoord op de vraag of hierbij ook een wapen is getoond.

Met het vertrek van de mannen zou de ruzie niet ten einde zijn gekomen. Die nacht arriveerde een witte Ford Transit-bus in Assendelft. Volgens het OM zaten daar D. en medeverdachte Hamid B. in. Het slachtoffer zou in die bus zijn gestapt, samen met de derde verdachte Jahmal N.

De officier gaat ervan uit dat de 22-jarige Lauranio is doodgeschoten in de bus. Het voertuig is later uitgebrand teruggevonden. Wie het schot heeft gelost is onduidelijk, maar het OM gaat ervan uit dat alle drie de verdachten bij de dood van B. betrokken zijn.

De mannen zouden na het dumpen van het lichaam zijn doorgereden naar België om zichzelf een alibi te verschaffen. Een vrouw met wie ze afspraken in Antwerpen, heeft verklaard dat de verdachten nieuwe kleding kochten omdat hun kleren vies waren. Maar ze zegt geen bloed te hebben gezien of andere indicaties te hebben gekregen dat de mannen een misdrijf zouden hebben gepleegd.

Advocaten stellen dat er te weinig bewijs is

Volgens de advocaten van de verdachten gaat het OM veel te kort door de bocht. Advocaat Rick Pothast laat namens zijn cliënt B. weten dat er geen bewijs is dat de 28-jarige man die avond in Assendelft was. Ook staat volgens Pothast niet vast dat Lauranio in de Ford Transit is gestapt of waar en wanneer hij om het leven is gekomen.

Advocaat Gerald Roethof zegt dat zijn cliënt N. die avond samen met Lauranio in Assendelft was en juist een sussende rol heeft gespeeld. De twee zijn vrienden en de twintigjarige verdachte zegt er dan ook niks mee te maken te hebben.

Ook D. ontkent. Zijn advocaat Johan Mühren laat weten dat van een ruzie om lachgas nooit sprake kan zijn geweest. D. handelt hierin en met succes. Om zo'n klein bedrag zou dus nooit een ruzie ontstaan en zeker niet met Lauranio, want de twee kennen elkaar.

De rechtbank beslist op een later moment of de verdachten vast blijven zitten.