In Rotterdam kunnen meisjes van ouders met een laag inkomen voortaan maandverband, tampons en inlegkruisjes aanschaffen met geld van de gemeente. Dat kunnen ze doen via het zogeheten jeugdtegoed op de Rotterdampas.

Rotterdam is de eerste gemeente in Nederland die de gratis menstruatieproducten aanbiedt.

Aanleiding hiervoor is een motie van de PvdA over menstruatiearmoede eerder dit jaar. Wie ongesteld is maar geen geld heeft voor tampons of maandverband, kan bijvoorbeeld niet naar school, een bijbaan, gaan sporten of met vrienden afspreken. Met het geld van de gemeente kunnen meisjes de mensensituatieproducten kopen bij de HEMA.

Het tegoed zal deel uitmaken van een groter geldbedrag op de Rotterdampas voor kinderen van vier tot en met zeventien jaar van ouders met een laag inkomen. Door dit geld uit te geven bij aangesloten winkels en vervoersbedrijven kunnen deze kinderen makkelijker meedoen op school en in hun vrije tijd. Met het geld kunnen ze naast hygiëneproducten ook bijvoorbeeld sportkleding en schoolspullen aanschaffen.

Kinderen van vier tot en met elf jaar hebben maximaal recht op 275 euro jeugdtegoed per jaar. Voor kinderen van twaalf tot en met zeventien jaar gaat het om een bedrag van 500 euro. Tot dusver ontvingen ruim zeventienduizend kinderen dit jaar het tegoed.