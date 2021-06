Bij de zware onweersbuien in Zuid-Limburg is dinsdag een recordhoeveelheid neerslag binnen 24 uur gevallen, meldt Weeronline woensdag. In Maastricht viel in totaal 87,2 millimeter neerslag, waarvan 22 millimeter binnen tien minuten. Dat gebeurt eens per vijftig jaar, melden de meteorologen.

Het oude regenrecord was 82,7 millimeter neerslag. Die hoeveelheid viel op 18 juni 1966. Bij een normale regenbui valt zo'n 4 tot 5 millimeter regen.

Mogelijk is op andere plaatsen nog veel meer neerslag gevallen, meldt meteoroloog Wilfred Janssen. Zo zou een weeramateur om en nabij de 91 millimeter neerslag hebben gemeten in Montfort, terwijl in Eygelshoven - nabij Heerlen - lokaal meer dan 100 millimeter zou zijn gevallen.

De grote hoeveelheid regen viel in Limburg doordat zware onweersbuien zich met zeer lage treksnelheid over het land verplaatsten. Het KNMI gaf voor de provincie weeralarm code oranje uit, om inwoners te waarschuwen voor het slechte weer.

De buien leidden uiteindelijk tot zware overstromingen in de provincie. In onder meer Kerkrade, Landgraaf en Eygelshoven stonden meerdere straten blank. Hulpdiensten kregen het zo druk, dat de politie op Twitter de oproep plaatste om alleen nog 112 te bellen als er sprake was van een levensbedreigende situatie. Het treinverkeer tussen Sittard en Maastricht werd stilgelegd.