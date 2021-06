Het is een overwegend bewolkte dag en regionaal valt er regelmatig regen of motregen. Tijdens sommige buien kan er flink wat regen naar beneden vallen, maar de kans op wateroverlast is klein.

Meld je aan Volgen Wil jij elke dag het weerbericht ontvangen?

Bij een matige noordwestenwind komt de temperatuur woensdag uit op 17 graden in het westen en 18 graden in het oosten.

Ook in de avond en nacht blijft het bewolkt en valt er opnieuw geregeld een bui.

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.