Zware onweersbuien in combinatie met veel neerslag hebben dinsdagavond voor overstromingen gezorgd in de heuvels van Limburg. De buien verplaatsen zich langzaam, waardoor de komende uren nog veel neerslag kan vallen. Het KNMI heeft dinsdagavond code oranje uitgegeven voor de provincie.

"Het is een combinatie van zware buien die langzaam bewegen, waarbij alle buien in een lange lijn over hetzelfde gebied trekken", zegt Weerplaza. "Daardoor krijgt het hele stroomgebied van de riviertjes bijzonder veel regenval te verwerken en dat kunnen ze niet aan."

Volgens het KNMI kan bij de buien meer dan 50 millimeter neerslag vallen. De buien doven in de loop van de avond geleidelijk uit.

De meldkamer van de politie krijgt veel telefoontjes over wateroverlast in Landgraaf, Kerkrade en Eygelshoven. "We weten dat diverse straten blank staan. Brandweer en gemeente zijn hier druk mee. Indien er geen levensbedreigende situatie is, verzoeken wij geen 112 te bellen", laat de politie weten op Twitter.

Gaslekkage in Eygelshoven, ook hinder treinverkeer

Op Twitter zijn onder meer beelden te zien van overstroomde straten in Eygelshoven. Volgens 1Limburg sleurt het water straatmeubilair en wegafzettingen mee.

Door de wateroverlast is in de Veldhofstraat in het dorp een gaslekkage ontstaan. Het naar beneden stromende water heeft een deel van de stoep weggespoeld en een gasleiding beschadigd, laat Veiligheidsregio Zuid-Limburg weten. De hulpdiensten hebben uit voorzorg onder meer een supermarkt en een zorgcentrum in de omgeving ontruimd.

Ook het treinverkeer in de regio ondervindt hinder van het zware weer. Tussen Heerlen en de Duitse plaats Herzogenrath rijden geen treinen, meldt de NS. Naar verwachting duurt de vertraging nog tot 1.00 uur.

Noord-Holland kreeg dinsdagochtend te maken met wolkbreuk

Noord-Holland kreeg dinsdagochtend te maken met soortgelijk weer. Een langzaam bewegende bui zorgde onder meer in Hoorn voor wateroverlast. Op sommige plekken in West-Friesland zou meer dan 30 millimeter regen in een uur tijd zijn gevallen. Ter vergelijking: bij een normale regenbui gaat het om 4 tot 5 millimeter.

Wolkbreuken van dit kaliber zijn zeldzaam, zei Weerplaza eerder tegen NU.nl. Ze komen normaliter een paar keer per jaar voor, maar het weerinstituut ziet ze de laatste tijd vaker voorkomen.