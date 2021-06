Twee mannen uit Zoetermeer zijn dinsdag veroordeeld tot celstraffen van zes jaar voor het plannen van een terroristische aanslag in Nederland. Volgens de rechtbank waren ze lid van Islamitische Staat. Het OM had vorige maand bij de rechtbank in Rotterdam onder meer celstraffen van negen jaar geëist.

De mannen van 22 en 26 jaar oud werden op 25 november 2019 aangehouden na een infiltratietraject van de politie. Beiden bleken in het bezit te zijn van jihadistisch materiaal, zoals preken en videomateriaal van martelingen en onthoofdingen.

Uit onderzoek is gebleken dat beiden veelvuldig luisterden naar zogenoemde nasheeds van IS (gezongen verzen waarin wordt opgeroepen om aanslagen te plegen).

De geradicaliseerde mannen zouden een jihadistisch gemotiveerde aanslag willen plegen met explosieven. Nederland moet tegen dergelijke potentiële gevaren worden beschermd, aldus de rechtbank.

Beide mannen uit Zoetermeer zijn ook veroordeeld tot een gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel, wat betekent dat ze na hun straf onder intensief toezicht blijven staan en zich aan voorwaarden moeten houden. Volgens gedragsdeskundigen is anders het risico groot dat ze in herhaling vallen met het plegen van strafbare feiten.