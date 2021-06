De politie heeft zaterdag een 50-jarige man en een 31-jarige vrouw opgepakt. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt het tweetal van betrokkenheid bij de dood van twee mannen: een 70-jarige man die dood werd gevonden in zijn villa in het Brabantse Lieshout en een 65-jarige Amsterdammer, die de verdachten onderdak had geboden in de hoofdstad.

De zaak begon op 11 juni. De zeventigjarige Willem van der Willigen werd die dag door zijn zoons dood gevonden op zijn landgoed in Lieshout. Uit onderzoek bleek dat de man door een misdrijf om het leven was gekomen.

Volgens het OM hadden de verdachten grote geldbedragen opgenomen van de rekening van het slachtoffer. Het duo was op camerabeelden bij een pinautomaat te zien. Brabantse media schrijven dat Van der Willigen in het verleden een topfunctie had bekleed bij textielconcern Gamma Holding.

Vervolgens ging de recherche op zoek naar het pinnende tweetal. Het onderzoek leidde naar Amsterdam. De man en de vrouw hadden in mei en juni hun intrek genomen in verschillende hotels in de hoofdstad. In de parkeergarage van een hotel trof de politie de auto van Van der Willigen aan.

Verdachten geen bekenden van Justitie

De verdachten verbleven volgens het OM ook in verschillende Amsterdamse woningen, onder andere in een huis aan de Tollensstraat. De politie hield de twee verdachten zaterdagmiddag in deze woning aan. Toen de agenten arriveerden, troffen zij ook de omgebrachte bewoner van het huis aan.

De 65-jarige bewoner zou het tweetal onderdak hebben geboden. De relatie tussen de verdachten en de bewoner is nog onduidelijk. Het OM onderzoekt verder of er een verband is met het delict in Lieshout.

De verdachten werden dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris, die bepaalde dat de twee nog zeker twee weken langer vast blijven zitten. Beide verdachten zijn geen bekenden van Justitie.