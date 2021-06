Een flinke wolkbreuk zadelt delen van Noord-Holland dinsdagochtend op met een zeldzame hoeveelheid regen. Volgens Weerplaza valt op sommige plekken in West-Friesland meer dan 30 millimeter regen in een uur. Bij een normale regenbui valt er 4 tot 5 millimeter regen.

De buitensporige bui ontstond in de ochtend boven Utrecht en Flevoland en trok vervolgens via het Markermeer naar Noord-Holland, vertelt Alfred Snoek van Weerplaza. "Juist doordat de bui zo langzaam beweegt, valt er op een aantal plekken onwaarschijnlijk veel water", legt de meteoroloog uit aan NU.nl.

Er zit momenteel veel vocht in de atmosfeer, de lucht is klam en heet. "Een regenwolk slurpt al dat vocht op en gooit het er vervolgens weer uit", aldus Snoek.

De megabui trekt langzaam naar de Noordzee, maar het duurt naar verwachting nog wel een paar uur voordat het uitgeregend is in Noord-Holland.

35 Singel in Hoorn loopt vol na zware regenbui

Vooral de gemeente Hoorn heeft het zwaar te verduren

De overlast zal zich vooral op een aantal specifieke plekken voordoen, voorspelt Weerplaza. "De sloten en riolen in een aantal steden gaan het zwaar krijgen", denkt Snoek. In Hoorn stroomden dinsdagochtend al sloten over. En ook in Zwaag, een dorp binnen de gemeente Hoorn, stonden straten blank door de enorme plensbui.

De politie Noord-Holland bevestigt dat dinsdagochtend inderdaad vooral uit Hoorn een flink aantal meldingen over wateroverlast binnenkwam. Ook de gemeente Hoorn bevestigt "heel veel meldingen" van riolen en schuurtjes die overstroomden.

Basisschool De Wingerd in Zwaag besloot dinsdagochtend de leerlingen naar huis te sturen omdat de wc's in het oude gebouw dreigden te overstromen. "We konden de hygiëne van de kinderen niet meer garanderen", aldus een woordvoerder, die spreekt van een zeldzame situatie.

Drie kwart van de vierhonderd leerlingen is door ouders opgehaald. De overige leerlingen kunnen de rest van de dag wel op school blijven.

Wolkbreuken zijn zeldzaam, maar kwamen recent vaak voor

Wolkbreuken van dit formaat komen volgens Weerplaza relatief weinig voor in Nederland. "Je hebt het dan over een paar keer per jaar, vaak in de periode tussen mei en september", aldus de meteoroloog. "Al komen ze de laatste tijd wel vaak voor."

Lokale media maakten de afgelopen weken melding van soortgelijke wolkbreuken in Groningen, Twente en Gelderland.