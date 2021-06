Het KNMI heeft maandag vanwege onweersbuien vanaf 14.00 uur code geel voor het hele land afgegeven.

In de loop van de middag komen stevige onweersbuien tot ontwikkeling. De eerste buien vallen in het zuiden, later volgen ook het midden en het noorden van Nederland.

Lokaal kan er veel regen vallen, waarschuwt het KNMI. Met name in het oosten en noordoosten is daarbij kans op hagel en harde windstoten.

De laatste tijd gaf het weerinstituut al vaker code geel af wegens onweer. Het is het gevolg van de combinatie tussen de hogere temperaturen en de vochtigheid in het land. De onweersbuien zijn normaal voor deze tijd van het jaar.

Zware onweersbuien ontstaan in een vochtig overgangsgebied van warm naar veel kouder weer. Onweer ontstaat door de wrijving tussen sterk stijgende warme lucht en sterk dalende koude lucht.

Code geel is van kracht tot ongeveer 20.00 uur. Tegen die tijd drijven de laatste buien via het noorden het land weer uit.