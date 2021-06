Scholen moeten mogelijk op korte termijn de deuren sluiten wegens het oplopende lerarentekort. Daarvoor waarschuwen onderwijswethouders van Den Haag, Rotterdam en Amsterdam maandag in het AD. Ook nu worden klassen al sporadisch naar huis gestuurd.

Onlangs bleek al uit een Kamerbrief dat er in de grote steden grote lerarentekorten zijn. Amsterdam (12,5 procent), Rotterdam (12,7 procent), Den Haag (14,9 procent) en Almere (14,6 procent) hebben de grootste tekorten.

In Rotterdam is de situatie op sommige plekken "ronduit zorgelijk", zegt wethouder Said Kasmi in het AD. "Sporadisch hebben scholen al klassen naar huis moeten sturen. De tekorten zijn flink en zullen de komende jaren alleen maar verder toenemen."

De wethouder in Amsterdam, Marjolein Moorman, schetst een vergelijkbaar beeld. "Ik heb deze week al verschillende besturen gesproken die zeggen dat ze na de zomervakantie bepaalde scholen niet open kunnen doen."

Onduidelijk hoeveel steun gemeenten krijgen

De onderwijswethouders van Amsterdam, Den Haag en Rotterdam constateren dat de tekorten mede oplopen door de achterstanden die zijn opgelopen door de coronacrisis.

Het demissionaire kabinet besloot eerder dit jaar 8,5 miljard euro te investeren om de door de coronacrisis ontstane achterstanden in te lopen. Volgens het kabinet is dat een goede financiële basis om de gevolgen van de coronapandemie het hoofd te bieden.

Daar is de wethouder van Amsterdam het niet helemaal mee eens. "We missen de koppeling met de aanpak van het lerarentekort. Daar moet structureel geld heen."



Daarbij is volgens de wethouder van Den Haag nog veel onduidelijkheid over de bestemming van het geld. "Wij willen als gemeenten het geld inzetten ter ondersteuning van de scholen. Zodat zij bijvoorbeeld vakdocenten en projectmedewerkers kunnen inzetten. Alleen hebben wij nog geen enkel idee om hoeveel geld het gaat en wanneer dat komt."