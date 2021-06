Duikteams uit Nederland en België hebben afgelopen week 5.500 kilogram afval van scheepswrakken uit de Noordzee gevist. Er werd veel plastic, visnetten en vislood gevonden en meegenomen.

Duikers van de Stichting Duik De Noordzee Schoon waren afgelopen week druk bezig in zee. Vanaf het MS Tender ondernamen ze acht duiken in Nederland en tien in België.

De duikers deden ook onderzoek naar de biodiversiteit rond de scheepswrakken. De vaartuigen worden vaak door allerlei zeedieren bewoond, die daarin een ideale schuilplek zien, of juist goed kunnen opgroeien tegen de wanden.

Bij schepen in België zagen de duikers veel steenbolken, horsmakrelen en zeebaars, een migrerende vis die niet blijvend in de wrakken woont. Ook waren er veel krabben en anemonen. Opvallend was de aanwezigheid van spinkrabben in Nederland, die soort was eerder vooral voor de Belgische kust te vinden.

De wrakken kunnen goed zijn voor dieren, maar aan alle haken van de vaartuigen blijft ook vaak afval hangen. De vrijwilligers hebben tientallen dieren moeten bevrijden die vastzaten in netten.