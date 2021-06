De komende week krijgt Nederland te maken met instabiel zomerweer. Tot en met woensdag gaat er veel regen vallen. Richting het einde van de week lijkt het weer zich iets te gaan herstellen.

Maandag wordt het op veel plekken zomers warm met temperaturen van 25 tot 28 graden Celsius. In het westen is het met maxima tot 24 graden minder warm. Overal in het land kunnen hoosbuien voorkomen met kans op onweer, hagel en windstoten. Lokaal kan in korte tijd 20 tot 40 millimeter regen vallen. De meest zware buien verwacht Weerplaza 's middags boven de Randstad.

Dinsdag is het overwegend bewolkt en er kunnen buien voorkomen. Opnieuw kan het flink gaan regenen. De temperatuur komt uit op 20 tot 24 graden. De lucht blijft vochtig en het waait amper.

Woensdag en donderdag voelt het door de noordenwind minder warm en klam. De temperatuur komt uit op 21 graden. De zon laat zich opnieuw weinig zien en soms kan een bui vallen. Op de meeste plaatsen is het 's avonds droog.

Vrijdag en in het weekend gaat de temperatuur weer wat stijgen. Het wordt aangenamer zomerweer en de zon laat zich vaker zien. Een bui blijft nog steeds mogelijk.