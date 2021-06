Vervoersmaatschappij Arriva is een onderzoek begonnen naar een machinist die een vijftienjarige jongen een trein liet besturen in Limburg. Dat bevestigt een woordvoerder in gesprek met NU.nl naar aanleiding van een bericht van 1limburg zondag.

Een video van het voorval is zondag gepubliceerd op Dumpert. In het filmpje is te zien hoe de jongen op de stoel van de machinist plaatsneemt en aan de knoppen zit terwijl de trein het station uitrijdt. Het is onbekend of er op dat moment passagiers in de trein zaten. Het filmpje zou zo'n twee weken geleden zijn opgenomen.

Arriva zegt bekend te zijn met de video: "Dit wordt niet geaccepteerd. We hebben hiervan melding gemaakt en er wordt een onderzoek ingesteld. Dat loopt momenteel."

Het vervoersbedrijf meldt verder dat de betrokken machinist niet meer werkzaam is bij het bedrijf. Of hij ontslagen is vanwege het filmpje, is niet bekend. Vanwege de privacy doet Arriva hier geen uitspraken over.