Het is vrijdagmiddag op de meeste plaatsen in Nederland bewolkt, met in de westelijke helft van ons land kans op regen. In de avond kan er ook in het oosten een bui vallen. In het weekend loopt de temperatuur op tot zo'n 25 graden. Zondag kan het lokaal zomers warm worden.

Vrijdagmiddag ontstaan er stapelwolken, waaruit vooral op zaterdag diverse buien kunnen ontstaan. De zon zal zich naar verwachting alleen in de ochtend hier en daar laten zien.

In de loop van de middag kan de regen gepaard gaan met onweer, zo is de verwachting. De temperaturen lopen zaterdag uiteen van 21 graden in het noorden tot 25 graden in het oosten.

Zondag is het een groot deel van de dag droog, met hier en daar zon. In het noorden is er in de ochtend kans op regen.

Later op de dag trekken ook vanuit het zuiden buien Nederland binnen. Daarbij kan lokaal veel regen vallen. In het noorden blijft de temperatuur steken rond de 24 graden, terwijl het in Limburg met 27 graden zomers warm wordt.