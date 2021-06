Een parachutistenvliegtuig is vrijdagochtend door een nog onduidelijke oorzaak neergekomen in een weiland langs de A50 ter hoogte van Beemte Broekland, vlak bij Apeldoorn. De weg is daar dicht om hulpdiensten de ruimte te geven. Alle achttien inzittenden zijn ongedeerd uitgestapt, zegt manager Simon Woerlee van Skydive Teuge, waarvan het vliegtuig is.

Volgens Woerlee was er vermoedelijk sprake van een noodlanding. "Kort na de start lijkt er sprake te zijn geweest van motoruitval. De piloot heeft daarop besloten in een glijvlucht een noodlanding te maken in de weilanden naast de A50 bij Apeldoorn."

Skydive Teuge is een bedrijf dat parachutesprongen aanbiedt vanaf vliegveld Teuge, niet ver van het weiland vandaan. Het bedrijf is volgens de manager geschrokken, maar "ook verheugd dat iedereen ongedeerd is uitgestapt, op eigen kracht". Behalve de piloot zaten in het toestel ook zeventien parachutisten.

De A50 is dicht bij Apeldoorn-Noord in de richting van Zwolle. Verkeer kan over de A1 en de A28 omrijden via Amersfoort, aldus de ANWB. Vanwege het incident is aan de andere kant van de rijbaan een kijkersfile ontstaan.

De situatie is stabiel, aldus de veiligheidsregio. De hulpdiensten onderzoeken de oorzaak en maken een plan van aanpak voor de berging van het vliegtuig. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) gaat naar Apeldoorn, voor een verkennend onderzoek naar de noodlanding, aldus de raad op Twitter.