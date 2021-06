Bekir E., die in 2018 de zestienjarige Humeyra doodschoot in de fietsenstalling van het Rotterdam Designcollege, is vrijdag door het gerechtshof in Den Haag in hoger beroep veroordeeld tot twintig jaar cel en tbs met dwangverpleging. Dat was tevens de eis van het Openbaar Ministerie (OM).

E. schoot het meisje, dat hij langdurig had gestalkt, op 18 december 2018 van dichtbij met zeven kogels dood. Het zestienjarige slachtoffer werd geraakt in haar rug en in haar hoofd.

De rechtbank in Rotterdam veroordeelde E. in 2019 tot veertien jaar cel en tbs met dwangverpleging wegens doodslag, terwijl het OM toen ook twintig jaar cel en tbs voor moord had geëist. De rechtbank oordeelde destijds dat er onvoldoende bewijs voor een vooropgezet en doordacht plan was. Het hof ging daar vrijdag niet in mee.

In de uitspraak noemde het gerechtshof de "doelgerichtheid van het handelen van de verdachte" en "de wijze waarop de verdachte Humeyra om het leven heeft gebracht" als factoren van invloed op het vonnis. E. was op eigen verzoek niet aanwezig bij de uitspraak.

Humeyra werd veelvuldig door E. met de dood bedreigd, aldus het OM. Zo stuurde hij haar onder meer foto's van het wapen dat hij had aangeschaft. Volgens justitie koesterde E. wrok tegen Humeyra, omdat hij eerder was veroordeeld voor stalking. "Hij was gekrenkt", aldus het OM.

Het hof neemt het E. kwalijk dat hij tot zijn "schokkende daad" kwam bij een school, waardoor jonge mensen getuige waren van het doodschieten van Humeyra. "Dit heeft voor grote maatschappelijke beroering gezorgd in Rotterdam en daarbuiten."