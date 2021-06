Het waarschuwingssysteem AMBER Alert blijft de komende maanden nog in werking. Meldingen van kinderen die zijn vermist of mogelijk in levensgevaar zijn, zouden vanaf 22 juli verspreid worden via Burgernet, een systeem van de politie. Maar onder druk van de Tweede Kamer stelt demissionair justitieminister Ferd Grapperhaus de overgang uit.

Grapperhaus geeft de politie en het bedrijf achter AMBER Alert tot 1 oktober de tijd om te praten over de ontwikkeling van een ander alarmeringssysteem.

Een meerderheid van de Tweede Kamer ziet in het stoppen met een succesvol initiatief zoals AMBER Alert op dit moment een risico. De door JA21 ingediende motie om het contract te verlengen kreeg daarom veel steun in de Kamer.

Grapperhaus geeft de politie en het bedrijf Netpresenter daarom nu de tijd om tot een oplossing te komen. Onder meer VVD en SP vinden dat de opsporing van vermiste kinderen een publieke taak is, die uiteindelijk door de politie kan worden uitgevoerd.

De politie meldde in april dat ze het onder de aandacht brengen van vermiste kinderen gaat integreren in Burgernet, een samenwerkingsverband van gemeenten, burgers en politie. Daardoor zou de politie meer controle krijgen over alle aspecten van de waarschuwingen, schreef Grapperhaus eerder in een Kamerbrief. Daarnaast is Burgernet een stuk goedkoper dan de ongeveer 1 miljoen euro per jaar die AMBER Alert kost, aldus Grapperhaus.