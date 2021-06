Het besluit om wel of niet boven een conflictgebied te vliegen wordt nog altijd niet snel genoeg genomen. Daarom moet het kabinet overwegen of het via de wet de mogelijkheid moet krijgen om het vliegen boven een bepaald gebied te verbieden, schrijft de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) donderdag in een rapport.

Andere landen, zoals Duitsland, Canada en het Verenigd Koninkrijk kunnen al zo'n vliegverbod voor bepaalde gebieden opleggen en daar gebeurt dat ook met enige regelmaat.

In onder meer de Verenigde Staten en Frankrijk worden luchtvaartmaatschappijen geïnformeerd over de dreiging boven bepaalde gebieden en daar geeft de regering ook advies over hoe om te gaan met het vliegen boven een conflictgebied. In Nederland gebeurt dat niet.

De besluitvorming om een luchtruim te sluiten ligt nu nog vaak bij het land waar het conflict zich afspeelt zelf. Het luchtruim wordt in het geval van een conflict maar zelden gesloten, concludeert de OVV.

Dat was bijvoorbeeld ook niet het geval toen in januari 2020 Iran in conflict was met de Verenigde Staten en vlucht PS752 door een grondraket werd neergeschoten en stortte neer. Alle 176 inzittenden kwamen om.

De OVV beveelt daarom aan om internationale criteria op te stellen wanneer een luchtruim zou moeten worden gesloten.

Niet alleen landen zelf, ook luchtvaartmaatschappijen hebben een verantwoordelijkheid, stelt de Onderzoeksraad. Begin 2020 waren de oplopende spanningen in Iran geen reden om niet meer boven dat land te vliegen. "Daardoor vlogen vliegtuigen over het gebied met een verhoogd risico", schrijft de raad.

Het risico om getroffen te worden door een grond-luchtraket werd gezien als "onwaarschijnlijk", terwijl de gevolgen "catastrofaal" kunnen zijn. Dat soort scenario's moeten een belangrijkere rol gaan spelen in de besluitvorming van luchtvaartmaatschappijen, concludeert de OVV.