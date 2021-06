Er zijn donderdag zonnige perioden, maar er trekken ook wolkenvelden over het land. Vooral landinwaarts kan het bewolkt worden en in het zuidoosten is daarbij ook een enkele bui mogelijk.

De kustprovincies krijgen donderdag veel de zon te zien.

Er staat een matige wind vanuit het noorden. Langs de kust kan het zo'n 18 graden worden, landinwaarts 20 of 21 graden.

