Na een periode met tropische temperaturen is het de afgelopen dagen grijs en een stuk frisser. Wanneer kunnen we weer zomers weer verwachten? Waarschijnlijk vanaf zondag, maar dat blijft wel sterk afhankelijk van de windrichting, zegt Weerplaza in gesprek met NU.nl.

Het huidige weerbeeld houdt de komende dagen aan, aldus een woordvoerder van het weerbureau. "Tot en met vrijdag of zaterdag houden we de aanvoer van koudere lucht vanaf zee. Dat gaat af en toe gepaard met wat buien. Maar er zitten ook prima dagen tussen: als er weinig wind staat en de zon schijnt, is het aangenaam zomerweer."

Vanaf zondag blijven de storingen meer op afstand en komt de wind vanuit het zuiden. Dat betekent dat warmere lucht onze omgeving kan bereiken. "Dat zou zomaar kunnen betekenen dat de laatste dagen van juni weer met zomerse temperaturen verlopen, in ieder geval in het zuiden van het land."

Daar kunnen temperaturen van meer dan 25 graden worden aangetikt. In het noorden liggen de temperaturen iets lager, maar wel boven de 20 graden. "Er zijn nog wel wat storingen in de buurt", waarschuwt de woordvoerder. "Het is dus nog niet met zekerheid te zeggen of we over een paar dagen verlost zijn van dit weer."

Zoals het er nu voorstaat verlopen de eerste weken van juli wisselvallig. "Een beetje als deze week, maar dan wat warmer."