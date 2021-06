De politie heeft woensdagochtend een 74-jarige man aangehouden voor de mishandeling van een hond. Het dier zou meerdere keren geslagen en geprikt zijn tijdens een training bij een hondenclub in Gemonde in Noord-Brabant, waar honden onder meer worden opgeleid tot politiehond.

De zaak kwam in maart aan het rollen door een uitzending van het televisieprogramma Zembla, waarin beelden werden getoond van mishandelingen. Op de beelden was te zien dat een man een hond sloeg en prikte met een zogenoemde veedrijver. Met een veedrijver kunnen elektrische schokken worden gegeven.

Naar aanleiding van de uitzending werd door de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Politiehonden (KNPV) aangifte gedaan van dierenmishandeling. De politie begon daarop een onderzoek. In het onderzoek kwam de nu aangehouden man als verdachte naar voren. Hij heeft geen banden met de politie en was daar eerder ook niet werkzaam. De hond is al een paar maanden niet meer in het bezit van de verdachte, meldt het Openbaar Ministerie.

De officier van justitie neemt de zaak hoog op. "De beelden zijn vreselijk om te zien. Ik ben blij dat de KNPV eerder al actie heeft ondernomen in de richting van de verdachte. Wij gaan nu verder aan de slag met de strafrechtelijke kant van de zaak."

De man wordt woensdag uitgebreid verhoord op het politiebureau.