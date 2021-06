Om de sinds 1993 vermiste Tanja Groen terug te vinden, is een crowdfundingactie opgestart waarmee een beloning kan worden uitgeloofd voor de gouden tip. Dat heeft misdaadjournalist Peter R. de Vries woensdagmiddag tijdens een persconferentie bekendgemaakt. Het doel is om in totaal 1 miljoen euro op te halen.

Als dat bedrag inderdaad wordt opgehaald, dan is dat volgens De Vries de hoogste beloning die ooit in Nederland voor een dergelijke tip is uitgekeerd.

Volgens De Vries zijn de huidige beloningen (tot 25.000 euro) te laag om tipgevers over de streep te trekken om "vitale informatie" te delen. "We hopen dan ook dat heel Nederland zich achter dit initiatief schaart en wil doneren", aldus De Vries, die de ouders van Groen bijstaat. Ook politie en justitie ondersteunen het initiatief van De Vries.

De destijds achttienjarige Groen keerde in augustus 1993 niet terug van een studentenfeest in Maastricht. De Noord-Hollandse is - net als de fiets waarmee ze onderweg was - nooit teruggevonden.

Meerdere zoekacties in afgelopen jaren

Wel is er in de loop van de jaren meerdere keren gezocht naar het lichaam van Groen, die woensdag 46 jaar zou zijn geworden. Succesvol waren die zoekacties echter nooit.

Vorige week werd nog in Noord-Brabant op de Strabrechtse Heide naar de vermiste vrouw gezocht en vorig jaar gebeurde dat ook op een begraafplaats in Maastricht.

"Er moet duidelijkheid komen wat er met Tanja is gebeurd, hoe erg en hoe confronterend dat ook is", legde De Vries uit. Hij zei dat de ouders van Groen "op leeftijd" zijn "en hun grootste angst is dat ze uiteindelijk niet weten wat er met hun jongste kind is gebeurd".

"We staan ermee op en gaan ermee naar bed. Het kan toch niet zo zijn dat je op je fietsje weggaat en nooit meer thuis komt?", vroeg een emotionele Corrie Groen, de moeder van Tanja, zich hardop af. "Het is niet voor te stellen hoe dat is."

Tipgever kan anoniem blijven

De informatie die naar het lichaam van Groen leidt, kan anoniem worden gedeeld. Ook het tipgeld kan anoniem worden ontvangen. Voorwaarde is wel dat de tip rechtstreeks naar het lichaam van de verdwenen studente leidt.

Het is de bedoeling dat het geld binnen een jaar kan worden uitgekeerd. Als de gouden tip dan nog niet is binnengekomen of als er meer dan 1 miljoen euro is opgehaald, dan wordt het geld aangewend voor andere zogenoemde cold cases.