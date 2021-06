De politie heeft vorige week maandag de mobiele telefoon van de vermoorde Ichelle van de Velde gevonden tijdens een zoektocht in het buitengebied in het Zeeuwse Aardenburg. Dat meldt de politie woensdag.

De politie meldde vorige week al dat zij een belangrijk voorwerp van Van de Velde had aangetroffen. Dat blijkt nu dus om haar telefoon te gaan.

Het voorwerp is gevonden in het water naast een bruggetje aan de Sara Beijtsweg tijdens een zoektocht door het Landelijk Team Onderwaterzoekingen en de recherche. De politie en specialisten van het Nederlands Forensisch Instituut onderzoeken of er nog data uit het toestel kunnen worden veiliggesteld.

Verder is het onderzoeksteam nog op zoek naar Van de Veldes groene rugzak van het merk Trapper Adventure.

Verdachte zou bericht hebben verstuurd met telefoon

De vondst van de telefoon zou nieuw licht op de zaak kunnen werpen. Hoofdverdachte Sandra H. zou de mobiele telefoon van Van de Velde hebben ontgrendeld en daarmee een bericht hebben verstuurd naar haar eigen echtgenoot. "Ik wil met rust gelaten worden", stond daarin.

Van de Velde uit Oostburg verdween op 15 december. De eerste delen van haar lichaam werden gevonden op 16 februari, nadat de politie sporen had aangetroffen in de auto van H. De verdachte heeft een winkel in de Burgemeester Erasmusstraat in Oostburg, slechts enkele panden naast de zaak van het slachtoffer. Later werden de laatste resten van het lichaam gevonden.

H. heeft ontkend dat zij de Oostburgse vrouw om het leven heeft gebracht.