Tegen complotdenker Wouter Raatgever is dinsdag een celstraf van negen maanden geëist voor het verspreiden van opruiende en bedreigende filmpjes. Deze zijn onder meer gericht tegen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, de advocaat van de gemeente en RIVM-directeur Jaap van Dissel. De politierechter in Den Haag doet later dinsdag uitspraak.

Raatgever gelooft onder meer in verhalen over vermeende pedonetwerken en rituele kindermoorden in Bodegraven. Deze complottheorieën bespreekt hij - zonder enig bewijs - samen met Micha Kat en Joost Knevel via hun onlineplatform Red Pill Journal.

Hierover is vorige week een kort geding gevoerd: de gemeente wil dat de drie stoppen met de beschuldigingen. De uitspraak in deze zaak is op 8 juli.

Raatgever zei eerder in zijn verweer dat de video's met waarschuwingen over kindermoorden "puur zelfverdediging" zijn. "Ik heb het recht om op te komen voor mijn kind en alle kinderen van de wereld. Kinderen, kleinkinderen en opa's en oma's mogen zich verdedigen", aldus Raatgever.

Bij eerdere zittingen rond het drietal werden rechters gewraakt. De kortgedingrechter zou volgens hen niet onafhankelijk zijn. Inmiddels hebben Kat en Knevel een wrakingsverbod, waardoor zij de rechter niet opnieuw mogen wraken.

Complotdenkers bezochten na oproep graven van kinderen

In februari leidden oproepen op sociale media ertoe dat grote groepen mensen onder meer in Bodegraven bloemen kwamen leggen op graven van vermeende slachtoffers van vermeende rituele kindermoorden. Bij de graven plaatsten de bezoekers bordjes met daarop teksten als 'slachtoffers van kindermisbruik' en 'satanische pedoterreur'. Bij de gemeente kwamen tientallen bedreigingen binnen.

In maart kondigde Bodegraven een noodverordening af en huurde beveiligers in om te voorkomen dat complotdenkers nog langer de begraafplaats opgaan. Maar online gingen de ongefundeerde beschuldigingen door. Daarom begon de gemeente een rechtszaak tegen de drie complotdenkers.