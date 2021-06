Meervoudig moordverdachte Iliass K. heeft meerdere verklaringen afgelegd over liquidaties waar hij betrokken bij zou zijn en wijst daarbij naar medeverdachten. Dat werd dinsdag duidelijk in de rechtbank van Amsterdam nadat de man plots aankondigde toch wat te vertellen te hebben nadat hij eind mei een eis van levenslang hoorde.

Een deel van de verklaringen wordt nog achtergehouden vanwege opsporingsbelangen, maar duidelijk is wel dat hij Gökhan C. en Massod Amin Hosseini aanwijst als schutters van een liquidatie begin 2014 in Zaandam.

De man heeft daarnaast ook verklaringen afgelegd over personen die nog geen verdachte zijn in dit proces. K. heeft tot nu toe altijd gezwegen en is na zijn opmerkelijke draai op 7 juni zeker twee keer gehoord door de politie. Die verhoren zijn nog niet afgerond. Er wordt inmiddels ook onderzocht of de verklaringen van K. op waarheid berusten.

K. ontkent zijn eigen rol in de moord op Alexander Gillis. Gillis, in de criminele wereld ook wel bekend onder de naam 'Aleki' of 'Macho' werd op 20 februari 2014 geliquideerd in Zaandam. Hij werd doodgeschoten toen hij uit zijn auto stapte. K. leverde wel informatie over een kenteken van de auto waar het slachtoffer in reed, maar de man zegt niet te hebben geweten dat deze informatie werd gebruikt om Gillis te vermoorden.

Na de liquidatie zegt K. een ontmoeting te hebben gehad met C. en Hosseini en dat zij hem vertelden "wij hebben hem net doodgeschoten", verwijzend naar Gillis.

Man verdacht betrokken bij meerdere levensdelicten

De moord op Gillis is een van de vijf levensdelicten die in deze rechtszaak spelen. Ook de liquidatie van eerder genoemde Hosseini, de vergismoord op Stefan Eggermont en twee niet uitgevoerde moordopdrachten. Zaken waar K. volgens justitie allemaal bij betrokken is.

Onduidelijk is welke verklaringen de man in die zaken heeft afgelegd over zijn rol en die van anderen. Wel zou hij informatie hebben geleverd over bijnamen die verdachten gebruikten.

K. was dinsdag niet aanwezig en zijn advocaat Guy Weski had weinig aan te vullen op wat er naar voren is gebracht.

Duidelijk is dat de strafzaak vertraging oploopt. Oorspronkelijk was het de bedoeling om op 30 augustus uitspraak te doen, maar het is nu de bedoeling om K. op die dag in het openbaar te horen. Weski liet weten dat zijn cliënt bereid is om die dag vragen te beantwoorden.