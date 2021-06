Een 34-jarige man uit Bunschoten wordt door het Openbaar Ministerie (OM) verdacht van het seksueel misbruiken van zeven kinderen, zo is maandag bekendgemaakt. Hij werd eind december al opgepakt, toen op verdenking van misbruik van twee kinderen in de privésfeer.

Na onderzoek zijn daar dus nog vijf kinderen bijgekomen. Alle slachtoffers zijn nog geen twaalf jaar oud. "Het gaat daarbij om jongens en meisjes", aldus het OM.

"In drie gevallen heeft de verdenking betrekking op misbruik door de verdachte tijdens zijn vrijwilligerswerk bij een door een kerk georganiseerde kinderopvang in Bunschoten in het najaar van 2020."

De families van de kinderen zijn in een vroeg stadium op de hoogte gebracht. Het OM heeft geen aanwijzingen dat er nog meer kinderen slachtoffer zijn.