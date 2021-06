Het KNMI waarschuwde vanmiddag en vanavond met code geel voor slecht weer. Verspreid over het land was er kans op onweersbuien met hagel en veel regen. Waar moet je op letten als je op de camping staat en het gaat onweren? NU.nl zet de belangrijkste tips voor je op een rij.

Allereerst: is er onweer voorspeld? Raak dan niet in paniek. De kans dat je door de bliksem wordt geraakt, is heel klein. Het gebeurt ongeveer bij één op de twee miljoen mensen. Wel is het goed om op de volgende dingen te letten.

Tel hoe ver het onweer bij je vandaan is

Het is belangrijk om te weten hoe ver het onweer bij je vandaan is. Dat kun je zelf uitrekenen. Zie je een bliksemflits? Dan begin je met tellen tot je de donder hoort.

Elke drie seconden staan voor ongeveer 1 kilometer. Dus als je na de flits negen seconden telt, dan is het onweer zo'n 3 kilometer bij je vandaan.

Als het onweer op minder dan 3 kilometer (dus minder dan negen seconden) afstand is, zoek dan een veilige plek om te schuilen.

Zoek een veilige plek om te schuilen als het onweer dichtbij is. Foto: ANP

Waar schuil je wel?

In een camper of caravan zit je meestal wel veilig. In een tent of vouwwagen niet. Als het onweer dichtbij is, ga dan zo snel mogelijk naar:

Een stenen gebouw, zoals het toiletgebouw, de receptie, de winkel of het restaurant van de camping.

Of de auto. Houd de ramen en deuren dicht.

Zijn die plekken niet in de buurt en is het onweer dichtbij? Maak je dan zo klein mogelijk. Hurk en plaats je voeten tegen elkaar. Houd je handen over je oren en doe je hoofd tussen je knieën.

Let op: ga nooit liggen. Hoe minder contact je lijf met de grond maakt, hoe beter.

Waar schuil je niet?

Bliksem wil zo snel mogelijk naar de aarde. Ook houdt bliksem van hoge dingen in een open ruimte. Denk bijvoorbeeld aan een hoge boom in een open veld. Andere onveilige plekken zijn:

De douche. Het gebeurt bijna nooit, maar toch kan het gebeuren dat de bliksem inslaat als je doucht. Samen zijn water en elektriciteit gevaarlijk.

In de buurt van metaal. Denk aan je fiets of een ijzeren hek.

Een zwembad, meer of rivier. Ga zo snel mogelijk naar de kant.

Wat gebeurt er eigenlijk tijdens een onweersbui? Op een zomerse dag is de lucht warm en vochtig. Warme lucht is lichter dan koude lucht en gaat omhoog.

Boven is het een stuk kouder dan beneden. De warme lucht koelt af en kan samen met de koude deeltjes een onweerswolk vormen.

In deze wolk zitten veel druppels: waterdruppels en ijs. De waterdeeltjes en de ijsdeeltjes bewegen heftig tegen elkaar in de wolk. Door dat wrijven worden de deeltjes elektrisch geladen.

Bliksem is heel heet, soms wel 30.000 graden Celsius. Dat is vijf keer zo heet als de zon.

Door de hitte van de bliksem zet de lucht uit. De grote knal die je dan hoort, is de donder.

