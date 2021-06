Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier denkt dat de inzet van twintig noodpompen en de volle capaciteit van de gemalen voldoende is om nieuwe wateroverlast in de Noord-Hollandse polders te voorkomen. Agrariërs uit de gemeente Schagen begonnen afgelopen weekend zelf hun land in de polder de Zijpe leeg te pompen, uit onvrede met het werk van het hoogheemraadschap.

Het beheersgebied van het waterschap is nog kletsnat door de extreme hoeveelheid regen die in de nacht van vrijdag op zaterdag viel. In de omgeving van Schagen is sinds vrijdagavond ruim 200 millimeter regen gevallen. Naar verwachting krijgt het gebied ook maandag te maken met een flinke hoeveelheid neerslag.

Zo'n twintig trekkers blokkeren sinds het weekend de Grote Sloot in de gemeente Schagen. De boeren voelden de noodzaak om zelf te beginnen met het leegpompen van hun land.

Volgens de agrariërs werken de gemalen van het hoogheemraadschap niet naar behoren. De agrariërs onderkennen dat een nadeel van hun actie is dat ze hiermee de weg blokkeren. Hierdoor kunnen ook hulpdiensten er bij een incident niet langs.

43 Boeren in Schagen pompen uit noodzaak zelf ondergelopen land leeg

Waterschap zegt dat waterpeil bijna op orde is

Volgens het hoogheemraadschap is het water in de Zijpe maandag bijna weer op het gewenste peil. Rond het Egmondermeer en bij de Vennewaterspolder is echter nog veel wateroverlast.

Het hoogheemraadschap heeft twaalf waterbergingsbieden rond Alkmaar en Schagen geopend om daar tijdelijk water in op te slaan. Maar het duurt enige tijd voor al het overtollige water naar de bergingen is gestroomd, aldus het hoogheemraadschap.

De noodpompen zijn nodig omdat de poldergemalen de grote hoeveelheid water niet snel genoeg kunnen wegmalen. Met noodpompen wordt extra veel water naar vaarten en kanalen gepompt. Zo zakt het peil in de sloten en kan water op het land weglopen in de sloot. Ook boeren en loonwerkers hebben pompen geplaatst. Over landbouwschade die door de wateroverlast is veroorzaakt is nog niets bekend.