Een van de verdachten die zijn aangehouden in verband met explosies bij Poolse supermarkten eind vorig jaar is donderdag vrijgelaten door de rechtbank. Hij blijft wel verdachte, maar mag zijn proces in vrijheid afwachten. Het Openbaar Ministerie (OM) gaat tegen die beslissing in beroep.

In mei werden vier verdachten aangehouden in verband met de explosies. Het gaat om vier mannen uit Amsterdam van tussen de 20 en 26 jaar. Ze worden alle vier verdacht van betrokkenheid bij twee of meer van de in totaal vijf ontploffingen. Drie van hen zitten nog vast.

In december en januari waren er zware explosies bij Poolse supermarkten in Aalsmeer, Heeswijk-Dinther, Tilburg en twee keer in Beverwijk. Deze veroorzaakten veel schade en gevaar voor de omgeving. Bij de aanslagen werden geïmproviseerde explosieven gebruikt. Vergelijkbaar met die waarmee ook een aantal plofkraken is gepleegd, aldus de politie.

Afgelopen januari werd al een negentienjarige Rotterdammer aangehouden. Hij is nog altijd verdachte, maar zit niet meer vast.

De eerstvolgende openbare zittingen zijn op 16 en 23 augustus. Dan zullen de zaken nog niet inhoudelijk worden behandeld.