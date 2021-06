Naar aanleiding van de hevige buien raadt de gemeente Amsterdam af zondag en maandag te zwemmen in open water. De vele regen leidde op een aantal plaatsen tot riooloverstorten, waardoor de waterkwaliteit op diverse plekken is verslechterd. Dit kan gezondheidsklachten veroorzaken. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht meldt zondag dat het advies ook geldt voor een aantal andere gemeenten in het waterschapsgebied.

Het advies geldt behalve voor Amsterdam ook voor Diemen, Amstelveen, Ouder-Amstel, Aalsmeer, Uithoorn, Nieuwkoop, De Ronde Venen, Weesp, Wijdemeren, Gooise Meren, Huizen, Blaricum, Laren, Hilversum, Stichtse Vecht, De Bilt, (een deel van) Utrecht en Haarlemmerliede-Spaarnwoude, meldt het waterschap.

In de nacht van zaterdag op zondag regende het opnieuw flink. "Doordat er vannacht meer dan dertig millimeter regen is gevallen zijn er zeker overstorten geweest in het hele gebied", aldus het waterschap. Bij zeer hevige buien kan het riool de hoeveelheid water niet altijd meer aan, geeft Amstel, Gooi en Vecht aan. "Door heftige regenval treden de overstorten in werking, waarbij overtollig afval- en regenwater wordt afgevoerd naar het oppervlaktewater om verdere wateroverlast te voorkomen."

Zaterdag waarschuwde de gemeente Amsterdam al voor twee zwemplekken in de stad. "Direct contact met water na hevige regenval in stedelijke gebieden leidt tot een verhoogd risico op gezondheidsklachten omdat er allerlei ziekteverwekkers in het oppervlaktewater terecht kunnen komen", staat op de website van de gemeente. "Na een overstort blijft de kwaliteit van het water nog een paar dagen slecht. Daarom is het advies om na een stevige regenbui niet te zwemmen in sloten of grachten."

Het Amsterdamse buitenwater is populair bij zwemmers tijdens warme dagen. Zwemmen in de grachten en sloten blijft echter altijd op eigen risico, waarschuwt de gemeente.