De gemeente Utrechtse Heuvelrug roept mensen op niet naar Leersum en omgeving te komen. Volgens de gemeente is het in het dorp, dat onderdeel is van de gemeente, en in de omliggende bossen te gevaarlijk vanwege vallende takken na het noodweer van vrijdag.

De gemeente doet in een tweet een "dringende oproep" niet naar Leersum te komen. Bezoek belemmert ook de hulpdiensten in hun werkzaamheden "om Leersum weer snel veilig en opgeruimd te krijgen".

De plaats op de Utrechtse Heuvelrug werd vrijdag getroffen door extreem noodweer. Negen mensen raakten gewond, van wie er twee naar een ziekenhuis moesten. Zij zijn inmiddels weer thuis. In de omgeving van Leersum waaiden talloze bomen om, waaronder ook grote exemplaren, wat weer leidde tot gaslekken.

Staatsbosbeheer gaat het bosgebied afzetten met dranghekken. Hoewel het gebied al werd afgesloten voor publiek, komen er toch mensen naartoe. "Kennelijk zijn rood-witte linten als signaal onvoldoende", aldus een woordvoerder.

Vooral een gebied van zo'n 3 kilometer breed en 5 kilometer lang dat direct ten noorden van Leersum begint en doorloopt tot aan de A12 is zwaar getroffen. Duizenden bomen zijn er omgewaaid en op sommige plekken liggen complete bospercelen plat.

Staatsbosbeheer: 'Situatie is levensgevaarlijk'

De situatie is er nu volgens Staatsbosbeheer levensgevaarlijk. "Er hangen veel takken en boomkruinen los en veel bomen zijn instabiel." Daarom is besloten tot afsluiting.

Ondanks de met rood-witte linten aangegeven afzetting en de extra handhavers die worden ingezet om mensen aan te spreken, komen er toch onder anderen fietsers en wandelaars naartoe. "We begrijpen dat mensen het interessant vinden, maar het is echt te gevaarlijk", aldus de woordvoerder.

Bij de circa vijftig belangrijkste in- en uitgangen worden daarom dranghekken neergezet, zodat toegang echt niet meer mogelijk is, aldus de zegsman. Ook komt er op de hekken een bord met 'verboden toegang' te hangen. Op basis van dat bordje kunnen boetes worden uitgedeeld aan mensen die toch proberen er langs te komen.

De woordvoerder geeft aan dat de bospercelen die veilig zijn gemaakt de komende weken weer open kunnen. "Maar sommige delen hebben zo veel schade opgelopen dat het maanden kan duren voordat die weer open kunnen worden gesteld."