De brandweer is zaterdag opgeroepen voor een zeer grote brand bij Grasdrogerij Hartog in Lambertschaag. Vanwege de omvang van het incident zijn veel hulpdiensten aanwezig, meldt Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN) aan NU.nl.

Er is nog geen informatie bekend over eventuele slachtoffers. In de omgeving van het grasdroogbedrijf aan de Mijnsherenweg is een grote rookwolk te zien.

Volgens een woordvoerder van VRNHN is de brand mogelijk ontstaan bij een van de machines in het bedrijf. Medewerkers van het bedrijf hebben een bluspoging gedaan.

Omdat er mensen in het pand aanwezig waren zijn ook ambulances gealarmeerd. De veiligheidsregio vraagt het publiek om de hulpdiensten de ruimte te geven.