Een vermoedelijke windhoos raasde vrijdagavond over het dorp Leersum in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Negen mensen raakten gewond en zeker zes huizen raakten onbewoonbaar door het noodweer. Ook ontstonden meerdere gaslekken. In het omliggende bos vielen duizenden bomen om. De ravage in beeld.

Een boom kwam met wortel en al los uit de grond en viel tegen een woning. Een boom kwam met wortel en al los uit de grond en viel tegen een woning. Foto: ANP

Een 'Eend' raakte onherstelbaar beschadigd doordat een boom op de auto viel. Een 'Eend' raakte onherstelbaar beschadigd doordat een boom op de auto viel. Foto: ANP

58 Enorme schade in Leersum na windhoos: 'Voorwerpen vlogen door de tuin'

Een dag na de storm worden bomen opgeruimd in het dorp. Een dag na de storm worden bomen opgeruimd in het dorp. Foto: ANP

Huizen raakten zwaar beschadigd. Huizen raakten zwaar beschadigd. Foto: ANP

De gemeente opende een noodnummer dat inwoners kunnen bellen voor vragen over schade aan hun huis en de afhandeling daarvan. De gemeente opende een noodnummer dat inwoners kunnen bellen voor vragen over schade aan hun huis en de afhandeling daarvan. Foto: ANP

Rijen aan bomen gingen plat in natuurgebied Boswachterij Leersum. Rijen aan bomen gingen plat in natuurgebied Boswachterij Leersum. Foto: ANP

Buren zoeken steun bij elkaar. Buren zoeken steun bij elkaar. Foto: EPA

Groot geschut is nodig om de ravage op te ruimen. Groot geschut is nodig om de ravage op te ruimen. Foto: ANP