De veiligheidsregio Utrecht laat zaterdag weten dat zeker zes woningen in Leersum onbewoonbaar zijn geraakt door het noodweer dat de gemeente Utrechtse Heuvelrug vrijdagmiddag trof. Negen mensen raakten gewond, er ontstonden meerdere gaslekken in het dorp en in omliggende bossen sneuvelden duizenden bomen.

Eerder op de dag schatte de veiligheidsregio nogd at het om zo'n tien tot twintig woningen ging. Dat is naar beneden bijgesteld. De gemeente Utrechtse Heuvelrug komt later op zaterdag met een definitief aantal.

Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio liepen de zes woningen ernstige schade op door vallende bomen of afgewaaide dakpannen. De bewoners krijgen elders onderdak aangeboden of zorgen daar zelf voor.

De ravage in Leersum is enorm en de schade loopt in de miljoenen, zegt de woordvoerder. "Je weet niet wat je ziet. In een straat zijn bijna alle bomen omgewaaid."

Van de negen gewonden moesten twee worden behandeld in een ziekenhuis. Die zijn inmiddels weer thuis. "Je mag van geluk spreken dat er niet meer gewonden zijn gevallen", aldus de woordvoerder van de veiligheidsregio.

De gewonden liepen volgens hem vooral snij- en schaafwonden op. Opvallend zijn ook de plekjes op de huid die de grote hagelstenen hebben veroorzaakt.

'Complete bospercelen liggen plat'

De natuurgebieden bij Leersum zijn afgesloten, omdat de situatie er door de windvlaag levensgevaarlijk is. "De verwachting is dat het nog wel een week duurt voordat de situatie in het bos weer veilig genoeg is", zegt de woordvoerder van de veiligheidsregio.

Duizenden bomen zijn vrijdag omgewaaid, stelt Staatsbosbeheer in een eerste schatting van de "ongekende" schade. "Op sommige plekken liggen complete bospercelen plat."

De herstelwerkzaamheden gaan volgens een woordvoerder "weken, zo niet maanden duren". Het zwaarst getroffen gebied ligt in een relatief smalle strook van zo'n 3 kilometer breed en 5 kilometer lang, ten noorden van Leersum tot aan de snelweg A12.

Ook de wegen rondom Leersum zijn nog altijd slecht begaanbaar, meldt de gemeente. De N225 en de Julianalaan zijn afgesloten. Verkeer vanaf Maarsbergen, Doorn en Amerongen wordt omgeleid.

De gemeente heeft zaterdagochtend een telefoonnummer geopend waar mensen vragen kunnen stellen over schade aan hun huis en de afhandeling daarvan. Ook kunnen ze terecht bij sport- en cultuurcentrum De Binder, dat dienst doet als opvanglocatie.

Windhoos nog niet bevestigd

Of er daadwerkelijk sprake is geweest van een windhoos, is nog niet duidelijk. "We spreken daar nu wel van, maar het KNMI moet daar onderzoek naar doen", zegt de veiligheidsregio.

Door het noodweer op vrijdagavond werden daken van huizen geblazen, ontstonden zeker zeven gaslekken en waaiden veel bomen om. De meldkamer van de politie werd als gevolg van het noodweer overspoeld met telefoontjes uit de omgeving van Leersum.

Nadat de storm was gaan liggen, was de eerste prioriteit om de gaslekken te dichten. Het Rode Kruis stond klaar met een opvanglocatie, maar die bleek uiteindelijk niet nodig.

58 Enorme schade in Leersum na windhoos: 'Voorwerpen vlogen door de tuin'

Gewonde in Tiel door omgewaaide kraan

Ook het iets zuidelijker gelegen Tiel werd getroffen door het noodweer. In de stad waaide een grote kraan om. De bestuurder ervan raakte gewond, maar was nog wel aanspreekbaar.

Meerdere woningen in Tiel liepen schade op. Onder andere gevelplaten vlogen van de huizen af. Daarnaast werden twintig woningen ontruimd omdat een deel van het dak van een flatgebouw waaide.

Ook op andere plekken in Nederland kwamen meldingen binnen van overlast door het noodweer. Lokaal ontstond veel wateroverlast, schade aan gebouwen en waaiden bomen en zelfs elektriciteitsmasten om.

In een groot deel van Nederland gold vrijdagavond lange tijd code oranje wegens de kans op zware onweersbuien met kans op blikseminslag. Rond 22.45 uur werd die waarschuwing voor het hele land ingetrokken.