In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn er twee aardbevingen geweest in het Groningse dorp Stedum. De bevingen hadden respectievelijk een magnitude van 0.9 en 2.3 en vonden volgens het KNMI plaats rond 2.00 en 3.00 uur op een diepte van 3 kilometer.

Op Twitter schrijven verschillende inwoners dat ze wakker werden geschud door de beving.

Op 11 juni was er al een aardbeving in het nabijgelegen dorp Loppersum. Die had een magnitude van 2.0. Het is de derde aardbeving die het KNMI deze maand registreerde in Groningen.

De aardbevingen in de regio worden veroorzaakt door de jarenlange gaswinning. De zwaarste beving tot nu toe deed zich in augustus 2012 voor bij het gehucht Huizinge (in de toenmalige gemeente Loppersum). Die had een kracht van 3.6.

Verbetering: Aanvankelijk meldde het automatische registratiesysteem van het KNMI dat de aardbeving plaatsvond in Loppersum, dit is later gecorrigeerd.