In Leersum (Utrecht) zijn vrijdag vier mensen gewond geraakt als gevolg van noodweer. Ook in Tiel (Gelderland) raakte iemand gewond.

Drie mensen in Leersum zijn lichtgewond, een persoon "wat zwaarder", zegt een woordvoerder van Veiligheidsregio Utrecht. De aard van het letsel van de gewonden is nog onduidelijk.

Door een enorme windvlaag die over het dorp en omgeving ging, zijn er meerdere bomen omgewaaid en daken afgewaaid. Als gevolg daarvan zijn er naar schatting zo'n dertien gaslekken ontstaan. De veiligheidsregio legt de eerste prioriteit nu bij het dichten van de gaslekken, "omdat die een gevaar zijn voor de omgeving".

Rijkswaterstaat spreekt op Twitter van een windhoos en meldt dat de nabijgelegen N225 en N226 bezaaid liggen met bomen. "De wegen zijn in beide richtingen dicht. Hierdoor stroomt op de A12 afrit Maarsbergen langzaam vol."

Als gevolg van het noodweer wordt de meldkamer van de politie overspoeld met telefoontjes uit de omgeving van Leersum. Er wordt opgeroepen alleen nog 112 te bellen voor levensbedreigende situaties.

Man in Tiel gewond door omgewaaide kraan

In Tiel waaide een grote kraan om. De bestuurder raakte gewond, maar was wel aanspreekbaar. Hij moest behandeld worden door ambulancepersoneel.

Ook zijn in Tiel gevelplaten losgeraakt. Daarnaast moesten twintig woningen ontruimd worden omdat een deel van het dak van een flatgebouw gewaaid is.

De brandweer is volop aanwezig. Onduidelijk is nog of er meer mensen gewond zijn geraakt door het noodweer, afgezien van de kraanbestuurder.

Elektriciteitsmasten omgewaaid in Oosterwolde

Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland meldt dat in Oosterwolde vier elektriciteitsmasten zijn omgewaaid. De masten zijn geknikt, kabels liggen zowel over woningen als over de weg.

"De effecten van een mogelijke stroomstoring die zou kunnen optreden, zijn nog niet in beeld", zegt een woordvoerder. Omdat onbekend is of er nog spanning op de kabels staat, waarschuwt de veiligheidsregio via Twitter om uit de omgeving van de masten weg te blijven.

In Alkmaar zou de intensive careafdeling van het Medisch Centrum Alkmaar zijn ontruimd vanwege wateroverlast als gevolg van de hevige regenval.

In een groot deel van Nederland geldt code oranje wegens de kans op zware onweersbuien met kans op blikseminslag. Dat gold eerst voor Noord-Holland en Zuid-Holland, later kwamen daar alle andere provincies bij, behalve Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.

Bij deze buien is er ook kans op lokaal zware windstoten tot 75 kilometer per uur en grote hagelstenen van 2 tot 4 centimeter. "Tref maatregelen om schade of letsel te voorkomen. Mijd open water en open gebied, schuil niet onder bomen. Volg het weerbericht en waarschuwingen", aldus het KNMI.