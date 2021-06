De plaatsen Leersum (Utrecht) en Tiel (Gelderland) zijn vrijdag getroffen door noodweer. Mogelijk was er sprake van een windhoos, maar de veiligheidsregio's kunnen dat niet met zekerheid zeggen. In een groot deel van Nederland geldt code oranje wegens de kans op zware onweersbuien met kans op blikseminslag.

In Tiel waaide een grote kraan om. De bestuurder raakte gewond, maar was wel aanspreekbaar. Hij moest behandeld worden door ambulancepersoneel.

Ook zijn in Tiel gevelplaten losggeraakt. De brandweer is volop aanwezig. Onduidelijk is nog of er meer mensen gewond zijn geraakt door het noodweer, afgezien van de kraanbestuurder.

Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio Utrecht zijn zo'n honderd hulpverleners richting Leersum gegaan voor hulp. Daar zijn bomen omgewaaid en daken afgewaaid. "Het levert ook allerlei nevenschade op, zoals een gaslek."

Code oranje was al van kracht in Noord-Holland en Zuid-Holland. Daar zijn alle andere provincies bijgekomen, behalve Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.

Bij deze buien is er ook kans op lokaal zware windstoten tot 75 kilometer per uur en grote hagelstenen van 2 tot 4 centimeter. "Tref maatregelen om schade of letsel te voorkomen. Mijd open water en open gebied, schuil niet onder bomen. Volg het weerbericht en waarschuwingen", aldus het KNMI.