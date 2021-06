Het Nederlands elftal speelt 27 juni de achtste finale in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. Ook Oranjefans kunnen bij die wedstrijd zijn, maar het coronavirus is de wereld nog niet uit. Dit is wat je moet weten over het afreizen naar Hongarije.

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: Heb je nog geen kaartje voor de wedstrijd uit de achtste finales van het EK? Dan zal het nog een hele klus worden er een te bemachtigen, zo bleek eerder op vrijdag.

Ben je een van de gelukkigen met een geldig toegangsbewijs op zak? Dan moet je nog in Hongarije zien te komen. Daar zitten vanwege het coronavirus nog steeds een aantal haken en ogen aan.

Zonder test of quarantaine op reis

Ben je volledig gevaccineerd? Dan kun je zonder test of quarantaine op reis in de Europese Unie, zo is eerder deze maand besloten in Brussel. Volledig gevaccineerd betekent twee prikken van het AstraZeneca-, Pfizer- of Moderna-coronavaccin of eentje van het Janssen-vaccin. De laatste doses moet minstens twee weken voor vertrek zijn toegediend.

Mensen die slechts één prik hebben gehad omdat ze eerder een infectie hebben doorgemaakt, mogen ook vrij reizen. Dat wordt namelijk geregistreerd als een volledige vaccinatie, zo bevestigde het ministerie van Volksgezondheid eerder in gesprek met NU.nl.

Kinderen vanaf twaalf jaar moeten, als zij niet volledig zijn ingeënt, wel een recente test kunnen overleggen waaruit blijkt dat ze niet besmet zijn of genoeg antilichamen tegen het coronavirus hebben aangemaakt.

Vliegopties beperkt

De KLM voert drie keer per dag een directe vlucht op Boedapest uit. Je bent op 27 juni echter aangewezen op de vlucht van 08.50 uur als je zonder veel gehaast bij het stadium wilt komen, tenzij je een dag eerder vertrekt. Een trip via Parijs met KLM en AirFrance geldt als alternatief, net als vluchten met Lufthansa. Vanaf de luchthaven van Boedapest kun je met buslijnen 100E en 200E in het centrum van de stad komen.

De Puskás Aréna waar Nederland achtste finale speelt ligt gerekend vanaf het jaarbeursplein te Utrecht zo'n 1.364 kilometer bij ons vandaag. Met de auto ben je daardoor al snel 14 uur onderweg, zo wijzen routeplanners uit. Wil je overigens weten die de tegenstander van oranje wordt? Kijk dan hier.

Omdat je met de auto op doorreis door Duitsland bent, komt de registratie, test- of quarantaineverplichting te vervallen. Hetzelfde geldt voor Oostenrijk, al moet je daar bij een controle wel kunnen aantonen dat je daadwerkelijk op doorreis bent. Vergeet tenslotte vooral niet je Autobahnvignet voor Oostenrijk en je e-vignette voor in Hongarije.

De Hongaarse regering is van plan om op 24 juni de grenzen met de Schengenlanden weer te openen, mits de coronasituatie in het land dat toe staat. Dat liet minister van Buitenlandse Zaken Péter Szijjártó afgelopen woensdag weten.

Met de trein ben je sowieso 14 uur kwijt en moet je bovendien een dag eerder vertrekken, anders kom je te laat. Voor een enkeltje ben je minimaal 169,90 euro kwijt en je moet twee keer overstappen.

Hongarije verloor eerder dit toernooi in de Puskás Aréna van Portugal. (Foto: ANP)

Toeristische reizen naar Hongarije niet mogelijk

De KNVB is weliswaar met de lokale autoriteiten van Budapest in gesprek over het inrichten van een fanzone, maar maak niet de fout om op de bonnefooi naar Hongarije te trekken om van de oranjesfeer te proeven.

Toeristische reizen naar het land zijn niet mogelijk en er geldt een inreisverbod. Meereizen met een Oranjefan zonder zelf een geldig EK-ticket te hebben, kan dus niet. Alleen met de onderstaande checklist ontkom je aan de in Hongarije geldende quarantaineplicht en reisbeperkingen.

Om Hongarije binnen te komen moet je als oranjefan: Een een negatieve PCR-test kunnen tonen die niet ouder is dan 72 uur. Het testresultaat moet in het Engels of Hongaars op papier staan en dit papier dien je bij je te hebben.

Een vaccinatiebewijs bij je hebben dat niet ouder is dan zes maanden

Ermee akkoord gaan dat je een medisch onderzoek kan ondergaan

In het bezit zijn van een geldig toegangsbewijs voor een EK-wedstrijd

COVID-19-armband verplicht

Eenmaal in Budapest aangekomen zul je een zogeheten COVID-19-armband moeten halen. Dat kan bij aankomst op het vliegveld of bij de twee afhaalpunten in de buurt van het stadion (kaart). Daarvoor heb je als Nederlandse fan een negatieve PCR-test nodig die niet ouder is dan 72 uur. Daarnaast moet je ook je paspoort of ID-kaart laten zien.

Om de Puskás Aréna binnen te mogen moet je naast de toegangsbewijs en COVID-19-armband ook een mondkapje bij je hebben. Tassen groter dan A4-formaat mogen niet mee, net als paraplu's en eten en drinken. Ook voor vlaggen en spandoeken zijn regels: Deze mogen niet groter dan 2 bij 1,5 meter zijn.

Op dit moment hoeven Oranjefans bij terugkomst in Nederland niet in quarantaine en hoeven ze ook geen negatieve coronatest te overhandigen. Dat komt doordat de coronasituatie in Hongarije daar (vooralsnog) geen aanleiding toe geeft, aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken.

In dit stadion, de Puskás Aréna, werkt Oranje op 27 juni de achtste finale af. (Foto: ANP)