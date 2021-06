In Den Haag en Apeldoorn zijn in de nacht van donderdag op vrijdag meerdere arrestaties verricht toen Oranjefans de straten in trokken om de overwinning van het Nederlands elftal te vieren. De ploeg van bondscoach Frank de Boer was met 2-0 te sterk voor Oostenrijk en plaatste zich daarmee als groepswinnaar voor de knock-outfase van het EK.

Na de wedstrijd werd het op verschillende plekken onrustig in Den Haag. Een woordvoerder van de politie meldt dat zes personen zijn aangehouden, onder meer voor openbaar dronkenschap, het afsteken van (zwaar) vuurwerk, vandalisme en opruiing.

Volgens de politie was het echter niet zo onrustig als zondag. Toen werd de Mobiele Eenheid ingezet om het Jonckbloetplein schoon te vegen, omdat feestvierders brandstichtten op straat, vuurwerk afstaken en agenten bekogelden.

Het is nog niet duidelijk hoeveel personen zijn aangehouden in Apeldoorn. Volgens het AD gaat het om meerdere personen. Er zouden vele honderden personen naar de wijk de Maten zijn gekomen, om op de Oranjerotonde de groepswinst te vieren.

Burgemeester Ton Heerts had Oranjesupporters eerder deze week nog opgeroepen om thuis te blijven, omdat de coronamaatregelen grote feesten niet toestaan. Zondag kwamen er nog zo'n duizend personen naar de wijk.