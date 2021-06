De dag begint op sommige plekken met nog wat regen, maar die trekt vrij snel via het noorden weg. Daarna breekt de zon door en wordt het opnieuw broeierig warm.

De temperatuur komt uit op 23 graden in het Waddengebied en 26 tot 31 graden in de rest van het land.

Later op de dag zullen er opnieuw stevige onweersbuien voorkomen. Daarbij kan ook flink wat regen vallen. Daarnaast is er kans op hagel en harde windstoten. Pas in de nacht naar zaterdag klaart het op.

