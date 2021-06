Op een omstreden 'zwarte lijst' van mogelijke fraudeurs van de Belastingdienst stonden ook minderjarigen. Dat meldt verantwoordelijk staatssecretaris Hans Vijlbrief donderdag aan de Tweede Kamer. Hij laat uitzoeken hoe en waarom deze jongeren in het fraudesignaleringssysteem FSV terecht zijn gekomen.

"Er is een aantal mogelijke verklaringen waarom minderjarigen zelfstandig in FSV kunnen staan", schrijft Vijlbrief. "Bijvoorbeeld als er sprake is van vakantiewerk of een bijbaan die heeft geleid tot een risicosignaal." Hij belooft de Kamer nader te informeren als hij "meer helderheid" heeft. Het gaat om bijna achttienhonderd jongeren, van wie er ruim duizend nu nog steeds minderjarig zijn.

Vijlbrief erkent verder dat de Belastingdienst de fout is ingegaan bij het informeren van deze jongeren. Een aantal van hen heeft zelf een brief gekregen, terwijl de wettelijk vertegenwoordiger had moeten worden ingelicht. De demissionair staatssecretaris belooft die fout te herstellen en daarbij ook excuses te maken.

Het fraudesysteem FSV is inmiddels afgeschaft omdat het in strijd was met privacywetgeving. Mensen konden er bij de geringste vermoedens van fraude in worden opgenomen, zonder dat zij dat zelf wisten. En als zij eenmaal op de lijst stonden, ging de fiscus er zonder verdere toetsing van uit dat zij "niet te goeder trouw" waren.

Vijlbrief noemde die gang van zaken eerder al "onacceptabel". Hij laat onderzoeken hoeveel mensen door deze werkwijze schade hebben ondervonden. De uitkomsten daarvan worden in september verwacht. Mogelijk komt er een compensatieregeling, zoals die er ook is voor gedupeerden in de affaire rond de kinderopvangtoeslag.