Het kwik stijgt donderdag in De Bilt tot boven de 30 graden. Daarmee is het de eerste officiële tropische dag van 2021. De tropische temperatuur werd gemeten om 13.50 uur, toen de thermometer de 30,3 graden aantikte.

Op andere plekken in het land werd het nog warmer dan in De Bilt, zoals in Hupsel in de Achterhoek. Daar kwam de temperatuur uit op 33,2 graden. Dat maakt donderdag de warmste 17 juni die ooit in Nederland is gemeten.

Woensdag was al sprake van de eerste lokale tropische dag. Vooral in het zuiden liepen de temperaturen op tot boven de 30 graden.

De eerste tropische dag valt gemiddeld iets later in het jaar: rond 30 juni. In 1976 werd de vroegste tropische dag geconstateerd, toen werd al op 9 mei 30,4 graden gemeten.